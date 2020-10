La increíble anécdota hot de Tamara Pettinato con la Negra Vernaci: "Nos daba clase de sexo oral con globos largos"

Tamara Pettinato se caracteriza por sus pícaras consignas en Cortá por Lozano, pero en esta ocasión protagonizó un divertido momento en otro ciclo de Telefe: Por el mundo en casa. Con motivo del cumpleaños de su amiga Elizabeth Vernaci, Marley organizó diversas actividades, entre ellas una ronda de saludos de los amigos de la locutora, y la hija de Roberto Pettinato dio la nota con una anécdota increíble.

"Mi anécdota favorita con ella, que no pasa nunca de moda y todavía la aplico, es de cuando iba a su casa. Yo tenía 18 años y era la niñera de Vicente. Ella nos daba clases a mí y a mis amigas, porque yo llevaba amigas a sus cursos, y nos enseñaba cómo hacer sexo oral con globos largos, como de payaso", contó Tamara mientras Vernaci se tapaba la cara de vergüenza.

Asimismo, la panelista le manifestó el gran cariño que le tiene a su amiga. "Te digo que es algo que me sirvió para toda la vida. Te quiero mucho, ya sabés, y agradezco mucho tenerte en mi vida y que me des los consejos que me seguís dando, y que me los des hasta la muerte", concluyó a pura emoción.