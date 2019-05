A días del estreno como dupla protagónica de Departamento de Soltero en teatro, Laurita Fernández (28) y Nicolás Cabré (39) se presentaron en Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por Marcela Tinayre (68), y hablaron de su relación como pareja en las tablas y en la vida real.

Así fue como entre miradas cómplices, halagos y caricias, los artistas abrieron sus corazones con inusual franqueza. En ese contexto, la diosa reveló el desaire que le hizo al padre de Rufina (5), fruto de su relación con la China Suárez, a raíz de un obsequio inapropiado: “Con el único regalo que por ahí me sentí mal fue con un perfume que no me gustó y se lo volví a regalar para que lo use él”.

En ese instante, Luis Brandoni acotó entre carcajadas: “Es deplorable”. Entonces, Laurita se explayó al respecto: “Un día me preguntó '¿y los perfumes?' Como vio que estaban cerrados, dijo 'los uso yo'. Y se los llevó”. Frente a la incomodidad y las risas de Laurita, Cabré justificó la insólita reacción de su amada: “Tiene una historia esto, porque el perfume que usa ella no se consigue más. Entonces fui a averiguar por ése y no estaba. Entonces pregunté si tenían uno parecido y como no me convencía fueron dos perfumes y le dije ‘tomá’, uno le va a gustar, pero no, con ninguno de los dos”.

“Ahí aprendí que nunca más un perfume”, remató Nicolás Cabré sobre Laurita Fernández, aunque aclaró: “No fue un drama”.