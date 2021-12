Incómoda reacción de Vicuña cuando le preguntaron por la China Suárez: "Nosotros hablamos, nuestros hijos están por delante de todo"

Luego de que Benjamín Vicuña se mostrara muy compinche con Carolina “Pampita” Ardohain en un evento en el que coincidieron, el actor no le esquivó a las preguntas sobre su ex Eugenia “la China” Suárez –con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio- y contestó sin tapujos cada una de ellas.

“Por supuesto que hablamos (con la China). Yo soy un tipo grande, tengo 43 años y creo que está clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo. Así es y así tiene que ser”, remarcó el chileno en una nota que dio para Intrusos.

Además, se refirió a la fuerte defensa que hizo sobre su ex cuando recibió todo tipo de agravios después del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi: “Fue lo que me nació en un momento en el que sentí que había un ataque desmedido, pero no estoy señalando a la prensa”.

“Estoy hablando de una cosa social que tiene que ver como con una tendencia que tenemos al boicot y a autodestruirnos”, cerró Vicuña, sincero, sin escaparle a los temas relacionados a su intimidad.

FIRME REFLEXIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS SEPARARSE DE CHINA SUÁREZ

A cuatro meses de hacer pública su separación de China Suárez, Benjamín Vicuña reflexionó sobre el amor y expuso sus ganas de volver a enamorarse.

"Me encantaría volver a enamorarme. Todos tenemos el derecho", dijo el actor a principio de mes en nota con Rafa Juli para Intrusos.

"Yo no sé si todo el mundo quiere enamorarse, porque cuando uno se enamora hace muchas locuras", apuntó el notero de América.

Y Benjamín Vicuña reflexionó al respecto: "El amor duele, como dicen por ahí. Pero el amor es hermoso y tengo mucho amor, gracias a Dios. De mi gente, de mis amigos, de mi familia, de mis hijos. Creo en el amor en todas sus formas".