La incómoda reacción de Mariana Genesio Peña y su bailarín cuando les preguntaron si pasa algo entre ellos: "Hay mucha onda"

Las sonrisas y los nervios de Mariana Genesio Peña la delataron cuándo le preguntaron si pasaba algo con su partenaire Rodrigo Jara, con quien de hecho había comenzado a ensayar el año pasado para el Bailando 2020 que no se concretó. Como una de las parejas revelación de La Academia, la actriz fue a hablar de su gran momento con su bailarín a Los Ángeles de la Mañana, donde se sonrojó sobremanera al ser consultada sobre el tema.

Mientras Genesio Peña observaba a su compañero, Rodrigo explicó: “Nos llevamos muy bien los tres, tenemos una química terrible y creo que es porque no somos muy iguales”. Y después de que Mariana asegurara que pidió por Jara cuando la convocaron otra vez a ShowMatch, Maite Peñoñori indagó: “¿Hay onda acá?”.

Ruborizada, la artista soltó una carcajada, comenzó a jugar con el pelo en sus manos y se mantuvo en silencio, a la espera de que sea el muchacho quien la sacara del aprieto. Ahí, Jara sorprendió con una confesión: “No es que salí con una coach, sino que pasó algo entre una coach y yo, pero ella ya no está en el programa”.

Impaciente, Maite reclamó: “¡¿Pero chapan o no?! ¿Por qué se miran así? ¿Fue muy difícil mi pregunta?”. De vuelta, Genesio Peña se refugió en sus risas toda colorada, y Rodrigo Jara explicó: “Hay mucha onda entre nosotros, pero no sé si ese tipo de onda. Nos llevamos muy bien”.

Hasta que al final, Mariana Genesio Peña se explayó sobre su situación sentimental y su vínculo con Rodrigo Jara: “Estoy bien, estoy sola. Lo que me pasa es que me dio mucha vergüenza cuando empezaron a decir que teníamos algo porque veníamos con mucha química. Igual, al estar bailando generás cierta sensualidad y seducción, pero no pasa más de eso. ¿No, Rodrigo?”, cerró bromeando.