Incómoda reacción de Barbie Vélez en Divina comida al preguntarle si tenía cirugías: "¿Te hiciste las lolas?"

Esta semana los famosos que participan en Divina comida son Tamara Pettinato, José Chatruc, Mariana Genesio Peña, Santiago Artemis y Barbie Vélez. Esta última protagonizó un incómodo momento, que supo sortear con gracia, cuando la charla se centró en las cirugias estéticas y las operaciones que cada uno tenía o quería hacerse.

“Yo me cuido, entreno, trato de comer sano”, detalló Barbie, en una cena en la casa de Tamara. “¿No te operaste nada?”, la pinchó Chatruc haciendo que la hija de Nazarena Vélez se quede en silencio y todos reaccionen con risas por el mutis de la actriz.

"Me parece que cada uno tiene que respetar y decir hasta donde quiere". G-plus

“Si tengo una cirugía o no, ni idea. ¿Qué parece que tengo?”, lanzó Barbie, jugando al misterio y entre risas en una entrevista posterior frente a cámara. “¿Te hiciste las tetas?”, insistió el diseñador. “Ay, chicos. ¡Qué me preguntan!”, se quejó, risueña. “Está dudando, es obvio que sí. ¡Barbie, no mientas!”, metió presión la hija de Roberto Pettinatto.

“Me parece que cada uno tiene que respetar y decir hasta donde quiere”, finalizó Barbie Vélez, dejando abierto el misterio acerca de si alguna vez pasó por el quirófano.