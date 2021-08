La incómoda pregunta de Pampita a Mariano Martínez en La Academia: "¿Dónde vivís vos que estás siempre en cuero?"

Mariano Martínez llegó este martes a La Academia de ShowMatch para bailar la salsa de a tres con Luciana Salazar y Jorgito Moliniers y dejó anonadados a los jurados, que destacaron su buena predisposición para el baile. Pero fue Pampita la que dio la nota cuando buscó sacarse una duda que le viene circulando por la cabeza desde que el actor comenzó a viralizar sus videos de TikTok y de Instagram y le preguntó directamente por qué está todo el tiempo en cuero.

“¿Mariano por qué no se queda si ya está en training? Justo que estamos en este ritmo en que entran parejas nuevas. Tiene muchos dotes para el baile. Si lo liman un poco es como un diamante en bruto”, dijo la jurado al momento de darle su devolución al trío.

“Me parece que puede bailar muchos ritmos más de los que se imagina. (…) Me encanta que Mariano haya aceptado y nos haya disfrutado de esto y que nos alegre a todos con sus redes porque ha estado en el tapete mucho este último tiempo con todo lo que está haciendo, y me gusta que lo vivas y lo transites sin que te importe lo que digan los demás”, agregó Pampita, en referencia al furor que despertó Mariano en las redes con sus temas musicales o sus bailes.

“Yo vivo la vida y lo disfruto, siempre que sea con respeto y alegría. A uno puede no gustarle lo que hace el otro, pero manifestarse con agresividad, con saña o con bullying, se corre el límite y no se entiende si es con humor o no”, le contestó el actor.

“¡A los haters, chau! ¿Pero dónde vivís vos que estás siempre en cuero? Yo tengo casa por Nordelta pero no hace tanto calor”, le preguntó sin vueltas Pampita a Mariano Martínez, y cuando este le respondió que “siempre está caluroso”, retrucó. “Ah, es eso. Si no, me cambio de manzana. ¿Qué está pasando ahí? ¡Es él que está caliente!”, cerró la jurado con su característica sonrisa.