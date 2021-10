Imperdible guía para el fin de semana largo: las opciones para ir al teatro, el cine y disfrutar de la música

LOS ESTRENOS DE CINE

Los Locos Addams 2 (Animación)

En este nueva entrega veremos a Morticia y a Homero angustiados porque sus hijos están creciendo, no quieren ir a comidas familiares y están totalmente consumidos por “la edad de los gritos”. Para recuperar su vínculo familiar, deciden meter a Merlina, Pericles, al Tío Lucas y al resto de la familia en su carroza embrujada y emprender un viaje en carretera para tener unas últimas y miserables vacaciones familiares. Su aventura, a través de los Estados Unidos, los sacará de su rutina y les traerá divertidos encuentros con el ícono Tío Cosa, así como con muchos nuevos excéntricos personajes.

Distancia de rescate (Drama)

Una mujer llamada Amanda pasa las vacaciones en un tranquilo pueblo argentino con su pequeña hija, Nina. Siempre preocupada por el bienestar de su hija, calcula constantemente la "distancia de rescate" necesaria para protegerla. Pronto descubre que las cosas que la rodean no son como parecen.

Venom 2 Carnage liberado (Acción)

Regresa Eddie Brock y su Venom. Que en esta oportunidad se reencontrará con Cletus Cassady, el enemigo más sangriento de la historia de Spiderman a quien se lo conoce como "Carnage".

Lazos de familia (Drama)

Ricky y su familia han luchado por salir adelante económicamente desde la crisis de 2008. Un día se presenta una nueva oportunidad, ofreciendo a Ricky la posibilidad de tener un trabajo independiente. Sin embargo, esa independencia tan ansiada podría ser precarización laboral disfrazada. "No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros", es la frase que no podrá sacar de su cabeza. Aunque los lazos de familia son muy fuertes, las primeras fisuras no tardarán en aparecer.

TRES OPCIONES PARA IR AL TEATRO

Las chicas de la culpa

Teatro Paseo La Plaza, Caba

Malena Guinzburg, Fernanda Metilli, Connie Ballarini y Natalia Carulias suben al escenario del Paseo La Plaza. Las actrices estrenan un espectáculo que combinará la dinámica de un programa televisivo con un show teatral con público en vivo. Los temas cambiarán semana a semana por lo que el público querrá verlo más de una vez y no parar de reírse.

Una semana nada más

Teatro El Nacional Sancor Seguros, Caba

Pablo (Vázquez) y Sofía (Accardi) eran la pareja perfecta...hasta que decidieron mudarse juntos.

Ahora, él se quiere separar y no se le ocurre mejor idea que pedirle ayuda a Martín (Rojas), su mejor amigo. Ellos tendrán solo una semana para resolver sus problemas, y vos 90 minutos para reír sin parar.

Jauría

Teatro Picadero, Caba

3 de la mañana del 7 de julio de 2016. Fiesta de San Fermín. Ellos son cinco amigos que se hacen llamar "La manada". El más joven de ellos debe pasar por un rito de iniciación. Tras cruzarse con una chica en el centro de Pamplona, se ofrecen a acompañarla a su auto, estacionado en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en el camino, uno de ellos logra acceder al pallier de un edificio y llama al resto. Toman a la joven y la meten dentro.

Teatro documental es el nombre con el que se conoce un tipo de teatro que fundamenta su dramaturgia alrededor de hechos reales. Jauría (estrenada en Madrid en 2019) es un montaje alrededor del juicio a los cinco integrantes de "La manada" por una violación grupal.

SHOW PARA DISFRUTAR A PURA MÚSICA

Soledad Parte de mí en vivo

8, 9 y 10 de Octubre en el Movistar Arena