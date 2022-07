Imanol Rodríguez se disculpó con Locho por sus polémicos comentarios en El Hotel de los Famosos

Imanol Rodríguez visitó Socios del Espectáculo tras quedar afuera de El Hotel de los Famosos y una de las preguntas que no faltaron fue sobre Locho, a quien le había dedicado picantísimos dichos e incluso hizo un mea culpa.

El hijo de Miguel Ángel Rodríguez se refirió a las acusaciones de que maltrataban al modelo con “La Familia”, el grupo que había formado con Chanchi Estévez, Sabrina Carballo, Martín Salwe, entre otros. “Había momentos donde me parecía excesivo y yo muchas veces lo he dicho. También hay una especie de límite donde vos decís ‘es un juego, entonces no me meto y hago la mía’”, reconoció.

Kate Rodríguez, también invitada al ciclo, cuestionó a Imanol por “el contacto físico” que casi sucedió en muchas peleas con Locho en el medio. “Claramente eso no. Pero cuando Locho estuvo en la H que le pasó lo del ataque de pánico, yo en ese caso elegí creerle, por más que se haya puesto en duda. Yo elegí creerle. No sé si se vio, pero yo me subí con Martín Salwe y Lissa a ayudarlo y asistirlo”, aseguró.

"Fue un comentario por el que pido disculpas. Se lo pedí por privado y las pido públicamente. Fue completamente erróneo". G-plus

IMANOL RODRÍGUEZ SE DISCULPÓ POR SUS FRASES CONTRA LOCHO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“¿Creés que Locho fue una víctima?”, indagó Luli Fernández. “No sé si ‘víctima’. En algunas cosas, sí. Hilando fino, en el juego sí y lo que lo desbordó fue la H. Después de la cena nos quedamos hablando e intentamos ayudarlo lo más que se pueda”, se defendió.

Adrián Pallares le recordó a Imanol los filosos comentarios que tuvo sobre Loccho, donde criticó su paso por Combate y el ciclo La Ruleta de tus sueños. “Uno de tus mejores diálogos con el Chanchi fue cuando dijiste ‘El Locho a qué llegó, a la Ruleta de Pamela David. Lo verdugueaste bastante”, comentó y él lamentó sus palabras. “Sí, ese fue un comentario por el que pido disculpas. Se lo pedí por privado y las pido públicamente. Fue completamente erróneo”, afirmó.

“A mí me pasaba donde había momentos en donde me divertía mucho, porque es un pibe muy divertido y talentoso con la guitarra. Esos momentos estaban divertidos. Después me pasaba que hacía comentarios que estaban fuera de lugar. Tipo ‘dale, no podés hacer esos comentarios’, pero tampoco era que se iba a la mierda”, explicó.