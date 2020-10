Iliana Calabró recordó el abuso sexual que sufrió a los 5 años: "En un ascensor, me tocó y me mostró el miembro"

Cuando Andy Kusnetzoff les preguntó a sus invitados de PH, podemos hablar si habían sufrido alguna situación de abuso o acoso sexual, Iliana Calabró avanzó unos pasos hasta el punto de encuentro y contó un traumático abuso que sufrió siendo una niña.

"Cuando era muy chiquita iba en el ascensor, recuerdo patente mi vestidito amarillito, y me encontré ahí con un señor que trabajaba en la librería, ere el librero. Me empezó a tocar. Yo era muy chica, tenía 5 años, como mucho. No era una nena como las de ahora, con información. Él me mostró el miembro y me salpicó y todo. ¡Fue horrible!Llegué llorando a mi casa y no entendía qué había pasado. Muchos años después lo pude elaborar. No era consciente de que había sido acosada, abusada. Lo trabajé en terapia", comenzó diciendo la actriz, evocando ese doloroso hecho.

"Cuando era muy chiquita iba en el ascensor y me encontré ahí con un señor que trabajaba en la librería, ere el librero. Me empezó a tocar. Él me mostró el miembro y me salpicó y todo. ¡Fue horrible!". G-plus

Atenta a su historia, Georgina Barbarossa le preguntó: "¿No le contaste a tu mamá?". E Iliana Calabró le contestó: "Cuando me bajó la ficha yo ya era una mujer grande, estaba casada, tenía hijos. Todos esos años lo tuve escondido en un rincón".