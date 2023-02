Al hueso: las preguntas y los comentarios más picantes de Mirtha Legrand en la televisión

Mirtha Legrand cumplió años este jueves y en Socios del Espectáculo hicieron un repaso de los momentos más picantes que protagonizó en la televisión a lo largo del tiempo como conductora.

“¿Cómo está tu chiquito? ¿El papá lo ve?”, le preguntó a Vicky Xipolitakis en una de sus mesazas y luego de que esta se rehusara a hablar del tema manifestó: “Después van a otros programas y cuentan todo”.

Más sobre este tema Mirtha Legrand habló en exclusiva de su festejo de cumpleaños: "No va a ser nada íntimo"

En otra oportunidad, Mirtha le consultó a la modelo sobre su vestimenta después de que contara que fue a ver al Papa: “¿No tenés corpiño vos? Una camiseta querida… no se va a ver al Papa vestida así”.

Más sobre este tema Mirtha Legrand fue a ver la obra de Mariano Martínez y fue ovacionada por una multitud

EL CARA A CARA DE MIRTHA LEGRAND CON MARIAAN FABBIANI EN LA MESAZA

En Socios del Espectáculo también pasaron uno de los momentos más picantes de Mirtha Legrand en la televisión junto a Mariana Fabiani.

Más sobre este tema Mirtha Legrand, presente en la nueva edición de la Gala Solidaria de Fundami: las mejores fotos del evento

“¿Cuántas veces me ganaste el Martín Fierro? Nena pará un poco éh, yo voy ahí, me maquillo, me visto, me peino y cuando dicen ‘la ganadora es Mariana Fabiani’ tenés que sonreír eh”, había dicho ‘la Chiqui’ en una de sus mesazas.