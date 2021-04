Horacio Cabak regresó a La Jaula de la Moda y le dedicó un profundo mensaje a su esposa e hijos: "Perdón por lo que están pasando"

El miércoles Horacio Cabak (31) regresó a La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine). En su saludo inicial, el conductor hizo referencia al tiempo que permaneció aislado por covid y, sobre todo, a cómo lo pasó durante su internación por el cuadro de neumonía bilateral. Además, habló del escándalo de supuestas infidelidades de las que lo acuso Verónica Soldato, su pareja desde hace 27 años y madre de sus tres hijos.

“Acá estamos de nuevo, con muchas ganas de volver. Estoy bien, feliz. Contento de estar nuevamente en mi programa. Bueno, gracias a todos los que se preocuparon, a los que preguntaron, a los que estuvieron desde el primer día”.

“Descubrí mucho amor, cariño, afecto, preocupación genuina. Mucha gente que sabía que era amiga y superó mis expectativas. Muchos se pusieron a mi disposición. Nunca la pasé mal, nunca me sentí mal, nunca estuve sin oxígeno. Nunca supe realmente la gravedad de mi enfermedad, nunca me lo dijeron. Me enteré cuando salí de la clínica, después me enteré que estuve muy complicado”, comentó Cabak.

"Lo único que quiero decires a mi mujer y a mis hijos es que lamento profundamente por lo que están pasando. Y que espero que se solucione pronto”. G-plus

Luego, se enfocó en la polémica por su separación: “Pasaron otras cosas también que trascendieron. Lo único que quiero decires a mi mujer y a mis hijos es que lamento profundamente por lo que están pasando. Y que espero que se solucione pronto”.

Al final, Horacio Cabak enfatizó su cariño por su familia: “A mi mujer y a mis hijos, perdón por lo que están pasando. Los amo a los cuatro”.