La honestidad brutal de Mica Viciconte al recordar cómo comenzó su romance con Fabián Cubero: "No hubo una conquista, pintó"

A cuatro años de comenzar su relación de pareja con Fabián Cubero, Mica Viciconte sorprendió a Guido Kaczka con su honestidad brutal, al sostener que ninguno de los dos hizo algo especial para conquistar al otro. "Pintó", sostuvo la modelo, riendo.

Todo comenzó cuando el conductor de Bienvenidos a bordo reflexionó sobre el amor y les consultó a los famosos presentes por sus parejas. "Mica, ¿con qué conquistaste a Cubero? Porque todos conquistamos con algo", le preguntó Guido. Y Mica reaccionó: "¿Todos?".

Desarrollando la pregunta con poesía e inspiración, Kaczka le contestó: "Sí, la gente nos conquistamos. Uno cree que uno solo conquista. En una conquista, y ahí está un poco el engaño, son los dos, es el encuentro. No es que uno dice 'yo conquisté'. ¿Vos con qué sentís que lo conquistaste a él? Más allá de que él te conquistó a vos".

Con la sinceridad que la caracteriza, Mica Viciconte remató el tierno momento sin vueltas y sin romanticismo: "Es que me parece que ninguno de los dos se conquistó con el otro. ¡Pintó! No hubo una conquista. No sé qué decirte. Es la verdad, no hubo".