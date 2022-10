La honestidad brutal de una concursante de Canta conmigo ahora que la rompió: "No sé si me gusta ser cajera, pero lo tengo que hacer"

La pasión por la música no siempre permite a sus artistas vivir de lo que tanto aman. En Canta conmigo ahora 2 muchos concursantes cuentan sus luchas y Lucía Belén Báez de González Catán fue súper sincera cuando Marcelo Tinelli quiso saber su trabajo… ¡antes de que brille con todo gracias a su actuación!

“Soy cajera”, aseveró la concursante, que se dedica también los fines de semana a cantar en eventos como mariachi. “¿Te gusta hacer eso?”, indagó el conductor. “No sé si me gusta ser cajera, pero lo tengo que hacer”, se sinceró, entre risas.

Cuando fue su turno frente a los cien jurados, la concursante puso toda la carne al asador y se lució interpretando Simplemente amigos de Ana Gabriel, una súper balada con la que logró 98 puntos. ¡Casi puntaje perfecto!

Más sobre este tema Un participante de Canta Conmigo Ahora 2 hizo levantar a los 100 jurados y emocionó hasta las lágrimas a su papá: "Vine con mi ídolo número uno"

EL PÍCARO IDA Y VUELTA DE MARCELO TINELLI CON UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA

Arrancó con todo la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora, y una de las concursantes impactó a Marcelo Tinelli. Lujo Burgos, una bailarina de 31 años, se presentó en el certamen y el conductor terminó llamando en broma “suegra” a la madre de la concursante.

Más sobre este tema Giuli Ramos se quebró al convertirse en la primera participante con puntaje perfecto de Canta Conmigo Ahora 2

“Te estaba mirando a vos”, le dijo ella, después de terminar su canción y el animador se la devolvió. “Yo egresé de danza clásica y contemporánea”, contó la cantante. “Como mi exmujer, Paula”, dijo, con doble intención. Y la tribuna reaccionó con todo: “¡Qué tiene que ver! Podés tener un exmarido herrero y podés decir ‘mi exmarido herrero’. ¡¿Qué les pasa, muchachos?!”, bromeó, fingiendo que se enojaba.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli se descubrió hablando como Guillermina Valdés en Canta Conmigo Ahora: "Me parezco a mi ex"

Pero cuando ella comentó que también bailaba flamenco, el conductor se acordó de su otra exesposa, Soledad Aquino.“No me mires porque sino empiezan a suponer cosas que, no entiendo. Yo no tengo nada que ver con la música flamenca”, comentó, suspicaz. “¿Sole no bailaba flamenco?”, lo cruzó, con mucho humor Marcela Feudale. Hacia el final, Marcelo fue a saludar a la madre de la concursante y fingió una tremenda equivocación. “Fui a saludar a mi suegr… ¡A la mamá!”, remató con humor.