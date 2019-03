El 23 de febrero, estando de vacaciones en Brasil, Antonella Olivera (20) recibió la peor de las noticias: su madre, Natacha Jaitt (41), había muerto.

Con el dolor a flor de piel y transitando el infinito duelo, la joven habló con El Diario de Mariana, escoltada por su tío Ulises Jaitt, y reveló llorando la significativa carta que encontró de su mamá, escrita 9 años atrás, cuando se había ido a España a participar de un reality.

"Contá de la carta que encontraste en casa", le dijo Ulises a Antonella, quien sin contener el llanto relató las palabras de Natacha: “Revisando las cosas de mamá encontré una carta, del año 2004, cuando ella fue a España y la aceptaron en Gran Hermano”.

"Decía que todo lo que había hecho ella era por mí. Que se había ido hasta España para cumplir nuestro sueño, de tener una casa y estar bien. Me decía que me amaba". G-plus

Ante la angustia de su sobrina, el hermano de Natacha continuó: "Ella se quedó con el papá. Es una carta que mi hermana le quiso mandar a Antonella y se ve que no pudo. Pero escuchá todo lo que le escribió en el 2004".

Fue entonces que Antonella prosiguió, movilizada: "Decía que todo lo que había hecho ella era por mí. Que se había ido hasta España para cumplir nuestro sueño, de tener una casa y estar bien. Me decía que me amaba, entre otras cosas. Imaginate yo, que nunca recibí esa carta. Ahora que me la arrancaron y no la tengo, la encuentro. ¿Cómo le voy a decir yo a mi mamá que la amo, o que la extraño, o que le doy la razón en algunas cosas en las que por ahí estaba enojada, o discutí con ella, en momentos que no sabía lo que ella sentía? Sin embargo, ahora no la puedo tener, no puedo hablar con ella, no puedo decirle cuánto la amo, no la puedo abrazar. Y hay gente con mucha falta de respeto que no tiene ni siquiera un gramo de humanidad para ponerse del lado de la familia, de lo que es perder una madre".