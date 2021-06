La hija de Dani La Chepi ingresó al programa de Pampita y criticó sin filtro el look de su mamá: "No me gustan las zapatillas"

De larga trayectoria en los medios y popularmente conocida por su faceta de instagramer, Dani La Chepi vio potenciada su fama al participar de MasterChef Celebrity 2, reality de cocina en el que no solo dio sobradas muestras de su humor y de su destreza para la cocina, sino que se fue siendo una de las participantes más queridas.

Disfrutando del presente profesional, Dani visitó Pampita Online y su hija, Isabella, de 7 años, terminó siendo noticia, al "criticar" sin filtro el look moderno y descontracturado que escogió la humorista para visitar a Pampita.

"¡Qué canchera que vino Dani la Chepi! ¿Podemos mostrar el look?", le dijo la conductora a la invitada, quien en automático blanqueó el planteo que le hizo su niña sobre su outfit: "Mi hija me dijo 'no da ir así al programa de Pampita. Ponete tacones'".

"No me gustan las zapatillas. Las zapatillas son de gimnasia", dijo la niña. Y Dani La Chepi bromeó: "Las pagué en 12 cuotas y me dice que no le gustan. ¡Qué bronca!". G-plus

A gusto con la elección de Dani, Pampita acotó: "¿Por qué no da? Yo la estoy viendo a su hija, fuera de cámara, y está toda combinada. Tiene sus borcegos...". Escuchando a Isabella a pocos metros suyo, La Chepi señaló: "Dice '¿voy?'". Y Pampita la invitó a que se sume al programa: "Sí, que venga. ¿Querés mostrar (tu look)? Ay, mirá, esto es un look Pampita Online. Se vino de punta en blanco. Pero mamá está divina, igual. ¿Qué es lo que no te gustó de mamá?".

Con la picardía que la caracteriza, Isa le contestó: "Las zapatillas. Las zapatillas son de gimnasia”. Dándole un cierre al inesperado y divertido momento televisivo con su hija, Dani La Chepi bromeó: “Las pagué en 12 cuotas y me dice que no le gustan. ¡Qué bronca!".