La hija de Beatriz Salomón reaccionó tras las declaraciones de Jorge Rial: "La sentí enojada"

Cuando a Jorge Rial le preguntaron por Beatriz Salomón y el escándalo de la cámara oculta a Alberto Ferriols hace años atrás, en medio de su separación de Romina Pereiro, el conductor estalló.

Luego de que Rial remarcara que está cansado del tema, Juan Etchegoyen se puso en contacto con la hija de Beatriz, Noelia Ferriols, para preguntare qué opina de los dichos de Jorge.

“El otro día Jorge Rial se despegó del escándalo que surgió en su momento con Beatriz Salomon y esa famosa cámara oculta. El conductor dio los nombres de los responsables y esto generó una gran repercusión", contó el periodista en Mitre Live.

Y reveló: "Pude hablar con Noelia, la hija mayor de Beatriz, que ya tiene 20 años. Desde mi intuición la sentí enojada por todo lo que se dijo y se dice de este tema. Pero se verá si es así cuando brinde alguna entrevista en algún momento”.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ LA HIJA DE BEATRIZ SALOMÓN TRAS LAS DECLARACIONES DE JORGE RIAL

Antes de cerrar, Juan contó qué determinación tomaron Noelia y su familia tras haber escuchado al conductor referirse a su mamá.

"Hola Juan, gracias pero no voy a dar notas. Y ante la consulta que le hice de las declaraciones de Rial, ella le dio like a la pregunta pero no dijo nada”, fue el mensaje que la joven le mandó al periodista.

"Después de la pérdida de su madre, tanto Noelia como su familia han decidido no dar declaraciones al respecto", cerró Juan, dando más detalles sobre su charla con la joven.