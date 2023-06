El hermano de Luis Ventura reveló la maniobra que le salvó la vida tras chocar

El hermano menor de Luis Ventura protagonizó un choque y vuelco en la Panamericana antes de tomar la General Paz, y tras salvar su vida de milagro contó cómo fue ese dramático momento.

"Tengo que reconocer que estuvo la mano de Dios", expresó Carlos Ventura.

En diálogo con Desayuno americano, el reportero gráfico que cubrió "varias guerras" enfatizó: "Si no hubiera estado Dios creo que no estaríamos acá contando esto, y la camioneta que aguantó todo el golpe".

"Me duele mucho el hombro, tengo dos dedos prácticamente fracturados. Mi compañero está bien", cerró el hermano menor de Luis Ventura.

EL ABRAZO DEL HERMANO MENOR DE LUIS VENTURA CON LA MUJER QUE LO CHOCÓ Y LA MANIOBRA CLAVE

Por otra parte, Carlos Ventura explicó el accidente de tránsito: "Me pegó un auto de costado con una violencia tremenda. No sé en qué condiciones estaría la persona que pega contra mi camioneta".

Impactado en dos ocasiones por el coche, el hermano menor de Luis Ventura contó la maniobra que lo salvó: "Enseguida pisé el freno y puse el auto en segunda velocidad, se puso de costado mi camioneta y gracia a Dios no fui despedido para la mitad de la autopista".

"La señora iba gran velocidad. Ni bien bajó, me miró con los ojos llorosos. Me dijo 'te pido perdón. No sé qué me pasó, perdí el control'. Después ayudamos a la señora", siguió.

Por último, el hermano de Luis Ventura aseguró que nunca se "permitiría perder" y cerró: "Abracé a la señora y le dije que volvimos a nacer".