Caso Fernando Báez Sosa: Pablo Ventura habló de la actitud de los rugbiers que lo acusaron por el crimen

Pablo Ventura, el joven acusado por los rugbiers, habló con la prensa después de declarar en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

“Yo ni si quiera estaba en Villa Gesell cuando ocurrió esto. Eso que dicen que me habían hecho bullying, yo nunca lo sentí porque nunca ninguno de ellos me dijo algo en la cara”, aclaró.

“¿Vos cuando entraste a la sala los viste a ellos que te estaban sonriendo, que se reían cuando te mencionaron en el tribunal?”, le preguntaron entonces.

"Les vi la cara una o dos veces y nada más, y vi que ellos no me podían mirar a la cara". G-plus

Fue allí cuando Pablo respondió: “Eso no lo vi, simplemente les vi la cara una o dos veces y nada más, y vi que ellos no me podían mirar a la cara”.

Cabe recordar que Máximo Thomsen, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz son los ocho jóvenes acusados de matar a Fernando.

Más sobre este tema El crimen de Fernando Báez Sosa: los famosos que pidieron justicia

PABLO VENTURA, EL JOVEN ACUSADO POR LOS RUGBIERS, SINCERO TRAS DECLARAR

Pablo Ventura, el joven acusado por los rugbiers, reveló sincero cómo se sintió tras declarar en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

“Siento que fue un gran alivio declarar, las preguntas que me hicieron Fernando Burlando y Hugo Tomei me ayudó a liberar eso que yo tenía guardado”, dijo a la prensa.