Gustavo Conti habló delante de Ximena Capristo y Muriega sobre el intercambio de mensajes con Celeste: "Me etiquetó y le hice un repost"

Gustavo Conti habló del intercambio de mensajes que mantuvo con Celeste Muriega en frente a Ximena Capristo. En Polémica en el Bar, el actor explicó que tras coincidir en un programa, la participante de La Academia lo etiquetó y él simplemente le respondió reposteando la foto en sus redes sociales.

“En un programa dijeron que ellos dos se mandaban mensajes. Celeste dijo que Gus le mandaba mensajes y yo le pregunté a él”, manifestó Capristo luego de que Nazareno Móttola mencionara el tema en el programa y Celeste salió al cruce: “No me metan en quilombos que no me corresponden”.

Fue allí cuando Gustavo pidió la palabra para contar cómo fue realmente el intercambio de mensajes con la bailarina. “La voy a contar bien. Coincidimos en un programa, la señorita me etiquetó, subió y le mandé un repost y le hice okey. Nada más”, contó el actor y Muriega cerró: “Sí, buena onda. Compañeros”.