Guillermina Valdés dice que hace seis meses duerme a su lado: "Ando con un chongo"

Separada de Marcelo Tinelli desde hace meses, Guillermina Valdés visitó Almorzando con Juana.

La mamá de Lolo, su hijo con el conductor, reveló que anda con un "chongo". Y contó de quién se trata.

GUILLERMINA VALDÉS ANDA CON UN "CHONGO"

"Estudié un año de veterinaria y después me vine a Buenos Aires. Mi papá era veterinario y empecé la carrera un poco por seguirlo a él, pero me di cuenta de que amo los bichos pero no era eso lo que quería hacer", contó Guille.

"¡Pero si vos sos re bichera!", sumó Juana.

"De hecho ando con un chongo ahí, tengo un galgo... ¡Que es mi chongo hace seis meses!". G-plus

"¡Re bichera! De hecho ando con un chongo ahí, tengo un galgo... ¡Que es mi chongo hace seis meses! Lo tengo al lado de mi cama, era de mi hija Palo y bueno, finalmente, me lo dejó a mí", cerró, divertida, subrayando que el "chongo" es su mascota.

