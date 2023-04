Guido Kaczka reveló cómo es la relación entre Nicole Neumann y Pampita en las grabaciones de Los 8 escalones: "Yo veo que se llevan bien"

Luego de que Carolina “Pampita” Ardohain se sumara al panel de Los 8 escalones, los rumores sobre cómo sería su vínculo con Nicole Neumann no tardaron en llegar. Y en medio de las dudas sobre si hay buen vinculo o chispazos entre ellas fuera del aire, Guido Kaczka fue contundente al hablar de este tema.

“No es que las veo conversar, pero las veo bien. Cuando llego al estudio, ellas están sentadas y se hacen fotos; eso lo veo desde el control a full. La verdad, las veo que se llevan bien y las veo contenta con el programa”, remarcó Guido en una nota que dio la LAM.

“Alguna vez yo me acerco antes de que arranque el programa y se arma algo ahí mínimo”, agregó, dejando en claro que no nota ningún tipo de tensión entre las modelos mientras graban el programa de eltrece.

Por último, ante las especulaciones sobre si Nicole se enojó con la llegada de Pampita, cerró, sin vueltas: “A mí no me llegó, ni la producción me dijo que no quería que esté. A veces, puede pasar, pero eso no me llegó. Mi vivencia, posta, es que es normal”.

UNA PARTICIPANTE DE LOS 8 ESCALONES ROMPIÓ EN LLANTO TRAS GANAR

Luego de la emoción que le generó ganarse el premio mayor en Los 8 escalones, Laura rompió en llanto y enterneció a Guido Kaczka y todos los presentes al revelar qué hará con el dinero.

“Laura, un millón que no te lo saca nadie. 32 años, de Misiones, Posadas. Allí vive la ganadora del premio mayor”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de eltrece.

Fue entonces que la concursante se emocionó hasta las lágrimas en vivo: “No puedo hablar. Hace dos años que estoy sin ver a mis hijos y el dinero es, en parte, para poder instalarme allá e intentar llevar mi pelea desde el país en el que están", expresó.

"Acá agoté todos mis recursos ”, cerró, en referencia a Dinamarca, el país donde busca irse vivir.