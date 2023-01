Gran Hermano: en vivo, Laura Ubfal trató a Coti de celosa, envidiosa y falsa

Laura Ubfal trató a Coti Romero de celosa, envidiosa y falsa en pleno debate de la casa de Gran Hermano y ella, tras sentirse atacada, la frenó en vivo y pidió la palabra para defenderse.

“Tenés 20 años y no tenés una formación que te haga entender ciertas situaciones, sos chiquita. Para mí, en la casa, y espero que cambies porque sos muy chica, representaste a lo peor de las mujeres”, le dijo la periodista.

“Cuando yo dije 'celosa, envidiosa, falsa', representaste todo eso feo de las mujeres”, siguió y entonces Coti le respondió picante: “¿Me dejás contestar, por favor? Hay que estar dentro de la casa, no podés decir eso cuando no estuviste”.

"Cometí errores, soy humana pero no por eso me tienen que marcar como una mala mujer". G-plus

En ese momento, Ubfal quiso interrumpirla y la exparticipante del reality show lanzó: “Yo te dejé hablar así que ahora dejame hablar a mí. No va por la edad, es por la situación en la que estaba”.

“Yo teniendo 20 años sabía separar entre jugador y persona. Yo no soy afuera lo que fui adentro de la casa, cometí errores, soy humana pero no por eso me tienen que marcar como una mala mujer”, sentenció la correntina luego de quedar eliminada.

LA POSTURA DE SANTIAGO DEL MORO SOBRE EL JUEGO DE COTI DE GRAN HERMANO

Santiago del Moro expresó su postura sobre el juego de Coti tras quedar eliminada de la casa de Gran Hermano en la última gala.

“Si ella la hubiera jugado de callada, no se exponía en la casa, no la hubieran nominado nunca, nunca nadie se hubiera enterado de todo esto”, comenzó diciendo el conductor.

Luego, puntualizó: “El tema fue que, mientras las otras lloraban afuera y vos estabas matándote de risa literalmente, revolcándote en la cama, ostentando”.