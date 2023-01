Gran Hermano: Daniela se vengó de Maxi por no salvar a Thiago y le hizo la espontanea

Daniela Celis le hizo honor al apodo que le pusieron tras su reingreso a la casa de Gran Hermano 2022 y se "vengó" de Maxi Giudice por no salvar a Thiago Medina, cuando tuvo el beneficio, y le hizo la nominación espontánea.

"Mis tres primeros puntos son para Maxi. Siento que se le cayó la careta. Pensé que lo iba a salvar a Thiago. Él me dijo que no quería que se vaya, pero le chupó todo un huevo. Quiero que esté en placa", dijo Daniela en el confesionario, a minutos de que Thiago abandonara la casa.

Luego, la participante completó su nominación espontánea con Ariel: "Y mis otros dos puntos son para Ariel. Es por una cuestión de afinidad. No tengo nada en contra de él".

Finalmente, Maxi quedó nominado, junto a Nacho y Ariel. Agustín, que también quedó en placa, fue salvado por Marcos.

DANIELA SE QUEBRÓ EN EL CONFESIONARIO AL HABLAR DE THIAGO

Al día siguiente de que Thiago fuera eliminado de Gran Hermano 2022, Daniela sintió su ausencia y se quebró en el confesionario al hablar del participante con el que vivió un intenso romance, lleno de idas y vueltas.

"Estoy dolorida por la partida. Siento que estoy enamorada", expuso Celis, al borde del llanto.

Y continuó: "Cuando volvió no pensé en estar con Thiago, quería separar el corazón del juego. Por eso cuando me sentaba en este sillón jugaba, pero me encontré con un Thiago diferente. O quizás sea la casa".