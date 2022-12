Gran Hermano 2022: toda la verdad sobre la discusión de Tomás Holder con la familia de Agustín

Estefi Berardi hizo eco de un tiktok que afirmaba que Tomás Holder había sido echado por la producción de Gran Hermano 2022 del piso de El Debate.

¿El motivo? Habría insultado a la familia de Agustín, el último eliminado de la casa. "Echaron a Tomás Holder de la producción por haber discutido con la familia de Agustín", afirmaron.

Acto seguido, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) aclaró que no lo echaron por ese motivo y compartió la palabra del exparticipante, quien le mandó un contundente mensaje.

TOMÁS HOLDER REVELÓ SI DISCUTIÓ CON LA FAMILIA DE AGUSTÍN

"No, Dios, odio que siempre mientan conmigo... Ayer me quería sacar una productora porque decía que distraía a la gente, entonces un seguridad bastante desubicado me decía que yo no era parte del show...".

"A lo que vinieron tres o cuatro productores a decirle que no me iban a sacar y que sí soy parte... Y tengo contrato para estar ahí", sentenció Tomás, tan contundente como enojado por la situación.