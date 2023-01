Gran Hermano 2022: el Conejo contó que con Coti querían regalarle una casa a Thiago

Una picantísima discusión se desató en A la Barbarossa cuando Nancy Pazos se enfrentó con Gastón Trezeguet y Lio Pecoraro por la salida de Thiago de Gran Hermano 2022, el último eliminado del ciclo de Telefe. En ese momento El Conejo, que estaba como invitado, hizo una revelación.

“Hay que ayudar y cuando tenías la oportunidad de hacerlo, no lo hiciste”, se despachó la periodista, en contra de la decisión de la gente. “Gran Hermano no es una ONG”, la cruzó Lio. “Andá a ayudar a otro lado. Caridad se hace en otro lado, no en la casa de Gran Hermano que es un juego y un reality show”, se despachó el exparticipante de la primera edición del reality.

En ese momento, frente a Alexis, recordaron que Coti había hablado de su deseo de ayudar a Thiago entregándole parte del premio, si ella resultaba ganadora. Y el cordobés lo corroboró.

"Teníamos un acuerdo con Coti si llegábamos a una hipotética final. El que ganaba, por ejemplo, si yo salía primero, el 50% del dinero ganado y la casa era para Thiago y el resto lo repartíamos con Coti". G-plus

EL CONEJO CONTÓ SU PLAN CON COTI EN GRAN HERMANO 20222 PARA QUE THIAGO SE LLEVE UNA CASA COMO PREMIO

“Fue un acuerdo que teníamos con Coti si llegábamos a una hipotética final. El que ganaba, por ejemplo, si yo salía primero, el 50% del dinero ganado y la casa era para Thiago y el resto lo repartíamos con Coti”, afirmó.

Alfa también había asegurado que si él ganaba planeaba ayudar al joven cartonero con el dinero del premio, pero fueron todos cuestionados. “Eso no era solidaridad. Era la ventana para que ustedes puedan ganar”, recriminó Noe Antonelli al Conejo.

Sin embargo, Alexis aclaró que la intención que tenían con Coti era anunciar la ayuda para Thiago en caso de que cualquiera de los dos gane.