Gran Hermano 2022: Cata fulminó a Maxi y a Coti por "homofóbicos"

Cata de Gran Hermano sostuvo que Maxi y Coti son homofóbicos. Además, . Además, contó que almorzó con Agustín y aseguró que Alfa no es un acosador.

María Laura, más conocida como la Cata, estuvo en El Show de Ulises Jaitt, ciclo que conduce Ulises por Radio XLFM de lunes a viernes de 13 a 15 hs.

"¿Sufriste discriminación en la casa?", preguntó Jaitt. "Ahí adentro no, pero si me dolió mucho cosas que vi afuera por ejemplo de Maxi, que dijo que era un peligro para las chicas. Que no me daba bola en la casa", respondió.

"Marcos es un chico empático, muy tranquilo, muy mediador. Es un chico con el que no tuve un acercamiento,pero siempre hubo un respeto mutuo". G-plus