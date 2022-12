Gran Hermano 2022: Agustín lloró en un vivo y pidió que lo voten para volver a la Casa

Agustín de Gran Hermano 2022 está en la búsqueda de volver a entrar a la casa. En la noche del lunes dos exconcursantes regresarán y el joven platense quiere ser uno de ellos. En un vivo que hizo para su Instagram en Nochebuena saludó a sus seguidores y terminó llorando al referirse a los cuestionamientos por los que terminó fuera del reality.

“¿Nunca nadie se mandó una cag...?”, lanzó, desde el living de su casa previo a Navidad, mientras se conmovía al hablarle directamente a quienes lo apoyan como a quienes lo eliminaron del programa.

“Quería decirles que estoy bien y agradecerles por el aguante. En el debate pude descargarme básicamente después de todas las cosas que se decían de mí. Lo hice con mucho respeto, pero ya me había cansado de que hablaran así”, dijo, entre lágrimas. “A mi familia le molesta mucho eso, la pasamos mal cuando se dijo de todo. Ahora estamos bien, con la frente en alto”, aseveró.

AGUSTÍN DE GRAN HERMANO 2022 BUSCA UNA NUEVA OPORTUNIDAD Y QUIERE ENTRAR EN EL REPECHAJE

Sin embargo, la búsqueda del muchacho está puesta en volver al programa de Telefe. “Ojalá que nos vaya bien y pueda entrar a la casa. Espero no defraudarlos. En esa valija voy a entrar con todos mis sueños y los de ustedes, voy a tratar de divertirme, de jugar y de disfrutar de la casa. Me van a ver que estoy contento, como estuve el primer mes y medio”, prometió.

También se refirió a las fuertes acusaciones que recibió por sus actitudes y sus dichos dentro de la casa. “Yo sé que estuve mal y cometí un error. Pero pese a que estaban todos en contra mío, fui a todos los programas y pedí disculpas porque sé que lo que dije estuvo mal”, expresó. “¿Qué más quieren? Ya está, soy humano. ¿Qué? ¿Nunca nadie se mandó una cag…? ¿Nunca dijeron algo de más?”, lanzó, llorando.

“Ojalá pueda entrar a la casa. Yo no voy a bajar los brazos. A mí no me van a frenar ni el periodismo, ni los panelistas, ni los conductores. Yo voy a pelear hasta el final. Somos personas los que estamos ahí, así que no nos condenen”, cerró.