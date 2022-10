Giuli Ramos se quebró al convertirse en la primera participante con puntaje perfecto de Canta Conmigo Ahora 2

Canta Conmigo Ahora comenzó la semana pasada su segunda temporada y hasta esta cuarta emisión ninguno de los participantes había logrado convencer a los 100 jurados a la vez, aunque este martes Giuli Ramos lo logró.

La rosarina de 30 años llegó al certamen que conduce Marcelo Tinelli y enfrentó a Sammy Frutos (25) que inició el dueño con No me enseñaste, el clásico de Thalía, aunque sus agudos no convencieron al jurado, que le brindó solo 62 puntos.

A la hora de su debut frente a los 100 exigentes jueces, Giuli optó por sacar a relucir su estilo de Rhythm and blues con Oh, Darling de The Beatles. La respuesta de todos los presentes fue unánime al calificar su actuación de excelente, por lo que no tardó en recibir 100 puntos.

GIULI RAMOS, LA PRIMERA PARTICIPANTE EN CONSEGUIR LOS 100 PUNTOS DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE CANTA CONMIGO AHORA

“Al principio me encantó escucharte porque me sorprendiste. Venías con una línea ranquila y de golpe apareció el lobo feroz y eso me encantó”, le dijo Manuel Wirtz mientras Marcelo le mostraba su puntaje perfecto y la hacía emocionar hasta las lágrimas.

“Yo vi ese lobo feroz de entrada. Viniste y lo diste todo”, aseguró El Tirri, en tanto que El Bahiano le dijo: “Entendiste muy bien que es un dueño, sacaste todos tus cartuchos y le pusiste la voz de una cantante negra. Le pusiste todo el fuego que tenías que poner”, reconoció Manuel Wirtz.

“Yo la miré a mi amiga, ahí atrás, que es la que siempre me mira y me da fuerzas. Ella me ayuda y me guía y confía a veces más en mí de que lo que yo creo en mí misma”, cerró Giuli, agradeciendo a la persona que le impidió abandonar la música.