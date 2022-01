Gisela Bernal contó qué sentiría si ve a su exmarido, Eros Medaglia, mimoso con otra mujer: "No podría decir nada"

A menos de un mes de separarse de Eros Medaglia, futbolista con el que se casó en 2019 y con el que vivía en Italia, Gisela Bernal respondió con contundencia qué sentiría si ve imágenes de su ex con otra mujer.

Esta semana salieron a la luz imágenes de Gisela junto a un misterioso hombre en Villa Carlos Paz, muy cerquita, compartiendo un día de pileta y los rumores de nuevo romance no tardaron en sonar.

"Si vos ves una foto de él, parecida a las tuyas, ¿cuál sería tu reacción?", le preguntó Maite Peñoñori a Bernal en Intrusos.

Asumiéndose soltera, Gisela respondió: "No puedo decir nada. Distinto es que te moleste o no te moleste. Eso es algo que no podés manejar”.

Y aclaró que las fotos que le tomaron con un caballero no tiene connotación amorosa: "Están suponiendo algo que no es. El de mis fotos es un amigo de años".

EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE GISELA BERNAL

De regreso a la Argentina tras varios años viviendo en Europa, Gisela Bernal reveló que el fin de su matrimonio con Eros Medaglia fue por la distancia: el futbolista se quedó en Italia por compromisos laborales.

"El punto que hoy nos distancia es que él tiene sus proyectos allá, en Europa, y yo acá. Y yo no soy egoísta. No le puedo decir 'dejá todo y vení'. Además, yo tengo proyección con Stravanagza, más allá de hacer temporada en invierno", señaló Bernal.