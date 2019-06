Gimena Accardi bancó a Pampita tras hablar sobre su pelea de la China Suárez: "Caro es amorosa e inteligente"

El debut de Gimena Accardi en la pista del Súper Bailando 2019 generó una gran expectativa, ya que además lo hizo en el marco de la salsa de a tres. Convocada por Flor Vigna y Facundo Mazzei, la actriz habló con Siempre Show en la previa a su performance y se refirió a cómo imaginaba su interacción con Pampita.

La reflexión de la esposa de Nicolás Vázquez fue a cuento de la íntima amistad que supo tener con la China Suárez hasta finales de 2016, cuando se distanciaron tras el trágico fallecimiento del hermano de Nico. “Con el jurado me llevo bien, con algunos tengo más relación que con otros. La relación es de vernos en eventos, no soy amiga de ninguno de los cuatro. Me parece que es un jurado interesante y me gusta verlos”.

Ya más incisivos y precisos, desde el estudio comentaron: “Creo que Pampita va a ser tu gran aliada por la pelea que tuviste con la China Suárez”. Entre risas, Accardi relativizó la afirmación: “No. Como que no lo siento así. Para mí Pampita es una mujer muy amorosa e inteligente y no siento que ponga en la pista esas cosas personales. Yo tampoco. Me parece que nos vamos a llevar bien más allá de todo”.

El presagio de Gimena Accardi fue acertado, ya que junto a su amiga Flor Vigna deslumbraron al jurado, que los calificó con 29 puntos totales. De ahí, 10 fueron de Pampita, quien halagó: “Facu cuida a las chicas, Flor es excelente y Gimena sorprendió”.

