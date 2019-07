Tras su separación de Gianinna Maradona, Sergio “Kun” Agüero comenzó un noviazgo con Karina La Princesita que llegó a su fin el año pasado. Pero durante lo que duró la relación de la cantante y el futbolista, ella se enfrentó en reiteradas oportunidades a la hija de Diego Maradona.

Pero el tiempo pasó, el Kun y la Princesita se separaron, y todo indica que las aguas se calmaron entre Gianinna y Karina.

Cuando una seguidora le preguntó a través de Instagram Stories a Maradona “¿le tenés rencor a Karina?”, ella respondió: “¡¿Debería?! Vivir con rencor es igual a no vivir a pleno. Así que no. ¡No siento rencor por nadie!¡Entiendo que cada cual hace lo que puede!”, junto a un corazón.

En el verano, Karina contó detalles de su mala relación con Gianinna y reveló: “Sí hay algo que a mí me pesa y que lo voy a seguir diciendo siempre porque todavía no me saqué la bronca es que no me defendí bien cuando me acusaron de haber estado con Diego. Y a mí eso me dolió. En portales de Inglaterra ponían ‘primero estuvo con él y después con el yerno’, y es re fuerte quedar de esa manera. ¿Por qué me tengo que comer ese garrón? Yo sé de dónde vino esa versión, yo sé quién mandó un mensaje a los medios poniendo ‘la put...’. Eso sí me dio bronca, más que cualquier otra cosa. Hasta ahora lo cuento y se me acelera el corazón de la rabia”, afirmó en ese momento.