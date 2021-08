Gianinna Maradona expuso chats con una de sus tías y contraatacó: "No podría imaginar dejar sola a mi sobrina"

Muy picantes, las hermanas de Diego Maradona, Ana, Kity y Cali, visitaron Debo Decir (América) con Matías Morla y apuntaron muy fuerte contra Gianinna y Dalma. También, le dedicaron picantes palabras a Claudia Villafañe.

Luego de que Ana dijera que Claudia no crió bien a sus hijas porque siempre sintieron que las dejaban de lado o les contestaban de mala manera, Gianinna quiso demostrar que lo que dice no es cierto. Entonces, publicó a través de sus stories de Instagram chats con Cali para exponer que tenían un fluido ida y vuelta.

"Después de haberme ido de La Plata, las llamé contándoles la situación que estaba viviendo mi papá antes de que lo llevaran a la cancha de Gimnasia. Les pedí por favor que me acompañaran, si me podían ayudar, y me dijeron que sí", contó Gianinna sobre el ida y vuelta.

Acto seguido, cerró con la última captura que visibiliza que, finalmente, las mujeres decidieron no acompañarla. "Y de ahí la decisión final de no acompañarme. Gracias. No podría imaginarme dejar sola a mi sobrina. Menos referirme a ella como 'la hija de Dalma'. Enorme diferencia", sentenció, dolida.

¡Muy fuerte!