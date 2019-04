Gianinna Maradona contó qué le dijo a Benjamín cuando le preguntó por la adicción de Diego a las drogas

Durante una extensa entrevista telefónica con Intrusos, Gianinna Maradona (29) reveló la acción terapéutica que inició con Benjamín Agüero (10), que busca encontrar el significado emocional de las enfermedades: "Yo ya empecé con biodescodificación con mi hijo. O sea, de repente Benja va a ver que mi papá fue preso, las adicciones. Benja lo súper sabe, porque sabe qué es la cocaína, la marihuana. Se lo tuve que explicar por los videos de YouTube”.

En ese instante, Rial indagó: "¿Se lo tuviste que explicar a Benja a raíz de lo de tu viejo?". A lo que Gianinna replicó sin vueltas: "Sí, lo de la cocaína, sí".

Intrigado, el conductor preguntó: “¿Y cómo fue ese momento? No debe de haber sido fácil...”. Entonces, la entrevistada se explayó: “Benja vio un video en YouTube en el que ponían algo de mi papá y me lo vino a mostrar. Porque la verdad es que él ve jugadas de mi viejo y partidos todo el tiempo por YouTube. Y bueno, le apareció un videito, me lo vino a mostrar, porque nosotros tenemos una relación en la que él puede preguntarme lo que sea que yo se lo voy a explicar, sabiendo los años que tiene. No le voy a mentir. Y se lo tuve que contar, le expliqué lo que es una adicción, que el cigarrillo y el alcohol son adicciones. Que hay un montón de cosas en el medio”.

“Le expliqué lo que era la cocaína en sí, y cómo me había afectado a mí como hija. Que eso estaba mal. Ahí Benja me dijo ‘pero los abuelos no se equivocan’. Entonces le dije que sí, que los abuelos y los padres se equivocan, que todos nos podemos equivocar. Yo se lo conté de esa manera”, concluyó Gianinna Maradona.