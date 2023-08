La operación de Diego Maradona tras ser diagnosticado con un hematoma subdural puso en alerta a su familia. Sus hijas Dalma y Gianinna Maradona expresaron toda su preocupación por la salud de su padre y la menor de las hijas de Claudia Villafañe usó Instagram para hacer una dedicatoria especial.

Gianinna compartió una foto con su padre de cuando ella tenía pocos años de vida y fragmentos del clásico de Serú Girán, Nos veremos otra vez. “Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia, no te entregues por favor, si debes ser fuerte en estos tiempos, para resistir la decepción, y quedar abierto, mente y alma. Yo estoy con vos”, puso.

“Si te hace falta quien te trate con amor. Si no tienes a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando mas lo precisas. Nos veremos otra vez”, citó la hija del Diez al éxito de Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.

Gianinna Maradona, a corazón abierto sobre la salud de Diego Maradona.