El gesto en vivo de Luis Novaresio con Agustina Kämpfer, arrepentido de un viejo cruce entre ambos: "Fui muy agresivo con vos"

En Debo decir, Luis Novaresio reúne a una serie de invitados, muy diferentes entre sí y logra crear un clima intimista en el que todo es posible. Tanto es así que el propio conductor utilizó el segmento llamado ‘no debí decir’ para pedirle disculpas a Agustina Kampfer por un episodio poco feliz ocurrido varios años atrás cuando ambos coincidieron en Intratables.

“Yo no debí decirle algo a Kampfer, una vez. La primera vez que nos cruzamos en la vida fue en un Intratables. Me acuerdo que hacía un frío monumental. Arrancamos y no recuerdo la frase, pero debería hacerlo para disculparme incondicionalmente”, dijo Novaresio. “Las disculpas son incondicionales, como las renuncias. No es ‘si te ofendí, te pido disculpas’, yo te ofendí y te pido disculpas. Y yo fui muy agresivo con vos”, reconoció el conductor.

“Te lo tomo porque es mi forma de ser y porque te lo merecés en caso de que me hayas ofendido. Yo la verdad es que no lo recuerdo. La verdad es que me agredían tanto en ese programa que pasó como si nada. Gracias”, le dijo Agustina Kampfer, notablemente conmovida por el gesto. “Sigo sin pensar en muchas cosas como vos. Y lo hemos charlado mucho personalmente, pero este fue mi ‘no debí decir’, dijo Luis Novaresio, y dio por cerrado ese episodio.