Germán Martitegui no dejó pasar ¿la trampa? de Franchín en MasterChef Celebrity: "Vi gente ayudándote desde el balcón"

Los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron en su gala de eliminación el desafío de hacer tres platos, a máxima presión, en base a una corvina entera. Germán Martitegui estuvo picantísimo, tuvo un fuerte encontronazo con Fede Bal, chispazos con Rocío Marengo e incluso enfrentó a Analía Franchín porque supuestamente estaba recibiendo colaboración de sus compañeros que ya habían sido salvados.

“¿Quiénes te están ayudando desde el balcón?”, lanzó el jurado, luego de quejarse por el desorden en su mesada, y tras dos semanas de una fuerte pelea entre Analía con Sofía Pachano por ayudar a El Polaco en una de sus preparaciones que dio muchísimo que hablar. “Ninguno me está ayudando”, fue toda la respuesta de la periodista. “Yo vi gente ayudándote, hablándote”, siguió, pero ella fue rotunda “a mí, ninguno”.

Quien sí recibió varios consejos y sugerencias fue Patricia Sosa de su compañera Belu Lucius desde el balcón de los salvados. “Poné al cortado, subí, sacá, prendé el fuego… Yo no voy a dar nombres, no me quiero poner la gorra”, señaló Analía, filosa a cámara mientras que el otro jurado Damián Betular tampoco se quedaba callado por la “colaboración”. “Lucius, bajás en dos minutos porque mirá que si hay algo que me gusta es romper reglas”, amenazó a la instagramer al verla “dictándole” a la cantante. Al final, fue Patricia quien no convenció con sus platos a los jurados y terminó siendo despedida entre aplausos y emoción.

¡Qué noche en MasterChef Celebrity!

