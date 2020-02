Gabriel Rolón salió a bancar a La Negra Vernaci y contó un valioso gesto que tuvo con él: "Pongo las manos en el fuego por ella"

Por estos días, Elizabeth "La Negra" Verrnaci está en el ojo de la tormenta por "chicanear" al aire a un compañero de Radio Pop que se fue de vacaciones a Jujuy.

“¿A Jujuy te vas de vacaciones? Gente autóctona y sufridora. Pero digo, ¿no se te ocurre vacaciones con mar? ¿Algo que te relaje? Cómase una empanada, 'mihijo'. Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir”, dijo la conductora de La Negra Pop.

Dichos sobre los que, tras generar tremenda polémica, la propia Negra se disculpó públicamente.

En el medio, muchos indignados saltaron a atacarla, a opinar y a responderle. Y otros tantos, a defenderla. Lo hizo incluso Ernestina Pais, con quien a pesar de tener sus diferencias y haber discutido en el pasado, aseguró que confiaba "en su buena leche y en su buena fe".

Y ahora, su gran amigo Gabriel Rolón, que compartió horas y horas de radio con Vernaci en distintos ciclos, habló sobre el asunto y salió a defenderla en Intrusos. Categórico, el psicólogo dijo que descartaba "cualquier tipo de mala intención en Eli". "Ella es una persona buena y generosa", aseguró.

"Yo voy a contar quién es Elizabeth Vernaci....", dijo Rolón para apoyar sus dichos sobre la integridad de su amiga, antes de relatar un gesto que ella tuvo con él y su familia años atrás, cuando su padre estuvo enfermo de gravedad y él no tenía posibilidad de ayudarlo económicamente.

"Ella escuchó medio de costado y me dijo 'vos no te preocupes más, la casa de tus padres la voy a sostener yo'. Y durante dos años, sin tener que decirle nada nunca, generosamente me apoyó. Y no soy el único", aseguró.

Luego se refirió al escándalo y a cómo se la (mal) interpretó: "Estoy seguro de que cuando ella bromea con alguien no lo hace para lastimar. Yo cuando trabajaba con ella me decía todo el tiempo 'usted es un negro de Laferrere'. Pero jugábamos con eso".

"Para mí decirle a alguien boliviano no es agredirlo. Si hubiera dicho 'los jujeños son franceses' no habría pasado nada. Sucede que hay una mentalidad que los bolivianos o paraguayos son menos, y para mí no es así. Yo no me ofendería con lo que dijo", afirmó.

El famoso psicoanalista y autor best-seller además dio cuenta del humor de la locutora y de cómo se relaciona con sus amigos y compañeros: "Trabajé diez años con ella y este es un tema íntimo de la Negra con su productor, como también bromea con Humberto Tortonese​. Así hace humor con sus amigos".

Y cerró, contundente: "Pongo las manos en el fuego, porque no es una mujer de capaz de ese tipo de agresiones".