Furiosa reacción de Daniel Osvaldo con un cronista de LAM: "Laburás para alguien que no me cae bien"

En medio de los rumores de reconciliación con Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo fue interceptado por las cámaras de LAM. Sin embargo, al ser consultado por su presente sentimental, el exfutbolista estalló contra el cronista.

“No me sigas”, comenzó diciendo. Luego, después de que el notero marcara su actitud, Daniel reaccionó rápidamente: “No, no te empujé, te puse el brazo y te dije ‘no me sigas’”.

“Laburás para alguien que no me cae bien. ¡Tomatela”, cerró el ex de Jimena Barón, con quien tiene a su pequeño Momo, dejando en claro que su malestar con Ángel de Brito.

JIMENA BARÓN HABLÓ A FONDO SOBRE SU NUEVO TEMA, QUE APUNTARÍA A GIANINNA MARADONA

El esperado regreso de Jimena Barón con lo nuevo de su música generó todo tipo de repercusiones después de que se especulara con que la letra de su canción La Araña estaba dirigida a Gianinna Maradona, quien fue su gran amiga en su difícil separación de Daniel Osvaldo (con quien tiene a su pequeño, Morrison) y que luego, la hija de Diego Maradona comenzó una historia de amor con él.

Nerviosa porque el público escuche su flamante lanzamiento, la cantante hizo un vivo de Instagram donde compartió sus sentimientos rodeada de su equipo de trabajo y seres queridos: “Estamos muy contentos, muy emocionados de volver. Sé que me tomé mucho tiempo para los tiempos de la industria de la música y les agradezco mucho, siento que valió la pena”, comenzó diciendo.

“Esto es un cachito, un pedacito de lo nuevo porque es muy grande y muy espectacular. Decidimos salir con esto que ahora van a ver y estamos muy felices. Yo estoy inmensamente feliz. Aguanté en casa haciéndome la que estaba tranquila, pero la verdad es que tenía unas ganas que me moría de volver. Vuelvo tranqui. Volvió La Cobra”, agregó.

Por otro lado, dio detalles de lo que le significó esta elección en el tema : “Solamente agradecer mucho que estén ahí del otro lado. Los que me bancaron, que me hayan bancado. ¿Qué más voy a decir?”.