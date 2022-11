La furia de Tamara Báez: "Pegate un baño antes de nombrarme, ‘peloduro’"

En medio de rumores de acercamiento con L-Gante, Tamara Báez lanzó misteriosos mensajes contra una mujer a la que llamó “peloduro”, luego de escrachar a un seguidor que la criticó.

“¿Por qué se meten con el trabajo de una? ¿Por qué opinan tanto? ¿Por qué se meten en temas delicados? ¿Por qué no respetás a la mamá de la hija de tu amigo?”, se despachó, enigmática.

“¿Por qué no te pegás un baño antes de nombrarme a mí, peloduro, que ni te conozco, ni me conocés, ni tenés derecho a nada? Es corta, no te metas”, lanzó, muy molesta en las stories de Instagram.

TAMARA BÁEZ LLAMÓ “PELODURO” A UNA MUJER Y REVELÓ DE QUIÉN SE TRATA

“‘Publicidades que no sirven’, tira y después va y habla de ella pa’ que la sigan. Unas ganas de ganar seguidores para que le compren un par de packs. Ja, ja, ja. Tanta suerte”, apuntó.

“Por ahora la apodamos ‘Paulipeloduro’”, arrojó, durísima mientras la cuenta de Instagram, Gossipeame, dilucidaba sobre quién era la mujer a la que la expareja de Elián Valenzuela apuntaba.

“Tami salió en defensa de Eliana, la mamá de la hija del Noba. Parecería que hay una chica bardeándola y metiéndose también con ella”, pusieron, en una publicación que replicó Tamara. “Somos rechusmas, ¡pero no la vamos a hacer famosa a esta chica!”, concluyó, mientras la joven reaccionaba con un emoji de aplausos.

