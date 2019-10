La furia de Javier Naselli con el programa de Pamela David: "Todo fue sacado de contexto y tergiversado"

Con los trámites de divorcio en marcha, la separación de Vicky Xipolitakis y Javier Naselli transita por una hostil etapa mediática, luego de que la exvedette visitara PH, podemos hablar y describiera fuertes escenas conyugales, en las que aseguró haber sido víctima de violencia de género por parte del papá de su hijo, Salvador Uriel, de diez meses.

"Lo que publicaron en Pamela a tarde no fue autorizado por mi. Tergiversaron todo, me sacaron de contexto y pusieron cosas que yo no dije". G-plus

Con dichas declaraciones resonando, Carlos Monti puso al aire en Pamela a la tarde la palabra de Naselli, respondiéndole con dureza a Vicky: "Fantasías y fabulaciones inventan sobre mí. Victoria duplica la apuesta de las fábulas día a día, inventando más historias insólitas junto a sus secuaces, delincuentes, vividores que la rodean… Algunos son cómplices interesados y otros quizás engañados, que le creen las historias que inventó. Todo para generar atención mediática, desesperados por plata, propio de una enfermedad mental".

A menos de veinticuatro horas de lo desarrollado en el programa de Pamela David, Tomás Dente habló con el exmarido de Xipolitakis, quien arremetió enojado contra el ciclo de América y desmintió haber habilitado a que difundan sus declaraciones.

"Tomás, te autorizo a que leas lo que te escribí y te digo que lo que publicaron en Pamela a tarde no fue autorizado por mi. Tergiversaron todo. No fue algo autorizado por mí, me sacaron de contexto y pusieron cosas que yo no dije. Yo no hablo con la prensa", dijo Naselli en el audio que reprodujo el periodista en Nosotros a la Mañana.

Luego, Dente leyó otro fragmento de la conversación que mantuvo con Javier por WhatsApp: "Te aclaro que lo publicado en el programa de Pamela tarde no fue una nota con el periodista mencionado, fue parte de un lamentable engaño, de él mismo, en un momento de absoluta presión por no poder ver a mi hijo, por más de tres meses, y no poder saber nada de él. Así mismo vengo soportando esta situación de calumnias e injurias por parte de la madre de mi hijo. Es todo lo que tengo que decir. Me disculpo si hace falta, pero todo lo publicado fue sacado de contexto y tergiversado".