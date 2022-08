La furia de Ariel Rodríguez Palacios al aire por una receta fallida: "Estoy re caliente porque es la única vez que no hice algo"

Antes que conductor televisivo, Ariel Rodríguez Palacios es un cocinero súper exigente y expresó su mezcla de furia y frustración luego de que una receta no le resultara como debería en pleno vivo al punto de admitir: "Tengo un problema con la masa. (…) Dije, es una bolu… no la voy a hacer y tenía que dejarla enfriar".

"Me da bronca, estoy re caliente porque es la única vez que no hice algo. Me la hizo otra persona", blanqueó el responsable de Ariel en su salsa tras luchar contra la masa del turrón salteño en la pastalinda.

Luego, ante las risas de Mica Viciconte, Romina Pereiro y Nico Peralta, Palacios le tiró palitos a sus asistentes: su hijo Felipe, el Chino, y a otro colaborador parado detrás suyo al que miró fijo a los ojos preguntándole si estaba "todo bien con la masa", y se sinceró: "Yo siempre hago todo. Esta vez que no lo hice me falla al aire, sino tendría tiempo de solucionarlo antes".

La idea era mostrar el paso a paso de cómo lograr un buen turrón salteño cuya maza se prepara con gasa de cerdo fundida, yemas de huevo, licor de anís, harina y agua, que luego se une con merengue italiano de azúcar de caña.

Al final, Ariel Rodríguez Palacios admitió que "es una responsabilidad mía, nada más", y Felipe Rodríguez Palacios, su colaborador reveló el inconveniente: "le faltó descanso a la masa, o por ahí 'el gendarme' te pesó mal las cosas…".

LAS TEORÍAS DE INTRUSOS POR LA BRONCA DE ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

Al pasar el tenso momento que pasó Ariel Rodríguez Palacios en Intrusos, Flor de la Ve lanzó hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido.

"Dejó en evidencia a sus compañeros", disparó la conductora.

Entonces, el locutor Héctor Rossi comentó: "¿No se lo habrán hecho a propósito?".

Y tras abonar la teoría conspirativa, Flor de la Ve aseguro: "A esa masa le faltaba agua, hidratación".