Fuertísimo descargo de Pepito Cibrián tras el video de su marido con otro hombre.

Pepito Cibrián se separó de Nahuel Lodi a un mes de haberse casado.

¿El motivo? Encontró un video íntimo de su marido con otro hombre y le pidió que se fuera de su casa.

"El día que a él le hicieron una despedida de soltero un grupo de amigos, antes de la boda", afirmó Pepito en diálogo con Implacables al contar cuándo se habría filmado el polémico video.

TREMENDO DESCARGO DE PEPE CIBRIÁN TRAS HABER VISTO EL VIDEO DE SU MARIDO CON OTRO HOMBRE

El director teatral posteó en Instagram un fuerte descargo al que tituló "dictaduras".

"Durante las más terribles dictaduras se premiaba a aquellos que delataban a padres, hijos, vecinos... Ciertos medios son similares a dichos despreciables sujetos. Delatan. Se arrogan el derecho a destruir los hogares, vidas, familias por el solo hecho de un beneficio, bien material o de sentirse protagonistas frente a sí mismos".

"La tecnología hace que se viralice de forma instantánea un hecho y todos los medios se hacen partícipes de dicha noticia, lavándose las manos y escudándose en el libre derecho a expresarse. ¿Dónde termina ese derecho?".

"No me hace falta preguntarme si yo he sido víctima de este sistema porque la respuesta sería sí, la respuesta sería a que debido a ello se destrozan vínculos, se agrietan amistades y hace que nuestro cuerpo se defienda con cánceres y fracturas por no poder asimilarlo".

"Vivo en esta sociedad y convivo con estos personajes, desprecio su accionar y me siento orgulloso de mis convicciones, de pelear por ellas. No me siento orgulloso por salir en primera plana debido a algún conflicto personal cuando de lo que se debería hablar es de alguna obra mía".

"Lo malo es que lo logran, que logran su objetivo, pero seguimos viviendo, seguimos siento éticos los que lo somos y seguimos luchando por un mundo mejor... Del resto, que se hagan cargo los otros", sentenció, contundente.