Fuertísimo cruce de Analía Franchín y Nancy Pazos en pleno vivo: "Manchaste el honor de mi padre"

La interna entre Analía Franchín y Nancy Pazos explotó en el aire frente a una incómoda Florencia Peña, cuando la exMasterChef Celebrity repudió a la periodista por haber hablado en Intrusos de su padre en medio del debate sobre el machismo.

"Ella dijo que su padre era machista pero no fue nunca violador. Sí, porque nunca lo viste en un contexto en el cual tu madre se le para de manos y le dice 'hasta acá llegaste, no quiero nunca más' y tu padre sintió que 'cómo que no, si hasta ayer querías' y te termino violando", fue la reflexión de Pazos que enfureció a Franchín.

Indignada, Analía pidió unos minutos del ciclo para hacer un descargo: "Manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no. Mi madre tiene 84 años que duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz. Mi madre, que tuvo que huir de su hogar de muy chiquita justamente para evitar un abuso".

Analía Franchín a Nancy Pazos: "Manchaste el honor de mi padre" G-plus

"Me parece que es machista romper el honor y la valentía de una mujer. Me parece que es machista de tu parte creer que solamente puedo tener sexo porque mi marido tiene plata. El no poder creer que las mujeres disfrutamos de la sexualidad, independientemente del hombre que tengamos al lado me parece terrible y machista", continuó ante la mirada fija de Pazos.

En su cierre, Analía Franchín fue letal con Nancy Pazos: "Yo jamás me metería con tu marido, con tu exmarido, ni con tus hijos, mucho menos con tu padre, que no sé si vive o no. El mío no vive. Entonces, si ser machista es ser violador, sos una violadora serial".

Nancy Pazos: "No quiero decir nada, Flor. Te dije que iba a hablar todo esto en privado, pero si lo quieren hablar en público...". G-plus

Al finalizar el descargo de Analía, Flor Peña le dio el derecho a réplica a Nancy, quien contestó cortante: "No quiero decir nada, Flor. Te dije que iba a hablar todo esto en privado, pero si lo quieren hablar en público...".

Luego, Pazos retrucó a Franchín: "Vamos por parte, porque me acusaste de un montón de cosas. Además, contaste cosas que ni siquiera te competen, porque yo no me quejé con un productor porque Noelia iba a presentar una nota, simplemente dije 'qué lugar me queda a mí si la actualidad la termina presentando Noelia que hace espectáculos'".

Y como Flor Peña quiso reencauzar la polémica, Nanzy Pazos fustigó a Analía Franchín: “A ella le gusta el barro, así que vamos al barro".

ASÍ FUE LA DISCUSIÓN DE NANCY PAZOS CONTA ANALÍA FRANCHÍN Y NOE ANTONELLI

Franchín: -Nancy, tenés que bajarte de ese nivel de superioridad donde decidís si Noe tiene el velo, si está preparada para presentar, si Paulo puede hablar… El otro día me retaste cuando preguntó por la víctima de violación porque no correspondía, ¡y después veo un video tuyo preguntando si una violada era virgen! ¡¿De qué estás hablando, Nancy?! No sos Dios, no sos la dueña de la verdad.

Analía a Nancy: "El otro día me retaste cuando preguntó por la víctima de violación porque no correspondía, ¡y después veo un video tuyo preguntando si una violada era virgen!". G-plus

Pazos: -Eso que vos decís fue un año atrás. Me lo hicieron ver en público, me dijeron que eso no se hace y aprendí. (…) Es mucho más difícil correr el velo de una situación generalizada cuando tu situación es de privilegio, como mi situación era de privilegio.

Franchín: -Porque te haya pasado a vos no hagas espejo. No subestimes a las mujeres porque eso también es de machista. Yo no soy ninguna bolu… y me puedo correr el velo las vece que quiera.

Antonelli: -Yo también voy a hablar porque esto me involucra, voy a contar cómo fue.

Noe contra Nancy: "Hubo un llamado de que no podía presentar un informe sobre la guerra porque la periodista de actualidad eras vos, Nancy. Acá hagámonos cargo con todo lo que hay". G-plus

: -Pará, porque sino me parece demasiado.

Antonelli: -Ah, pero que hable yo es demasiado…

Pazos: -Chicas, hay cosas que se hablan en público y otras que se hablan en privado.

Antonelli -Hubo un llamado de que no podía presentar un informe sobre la guerra porque la periodista de actualidad eras vos, Nancy. Acá hagámonos cargo con todo lo que hay. Decís que hago espectáculos, pero soy periodista hace un montón de tiempo. (…) Que vos me digas sentate que vos hacés espectáculos y yo otra cosa, eso para mí también es estar poniéndote en un lugar de superioridad.

Nancy a Noe: "Lo único que hice fue preguntar qué me quedaba a mí, qué presentaba si tampoco presentaba los temas de actualidad". G-plus

Pazos: -Todos los días Paulo presenta los temas de policiales, cuando hay algo de espectáculos lo presentás vos. Un día que hay algo de la guerra…

Antonelli: -No necesariamente. Yo vengo haciendo una crónica en mi cuenta de Instagram hace diez días e hice un informe de la guerra mucho más completo que quizá tus editoriales en la radio.

Pazos: -Yo la verdad que no sabía eso… Lo único que hice fue preguntar qué me quedaba a mí, qué presentaba si tampoco presentaba los temas de actualidad.

Hasta que en ese momento Flor Peña instó a Nancy Pazos, Analía Franchín y Noe Antonelli a que resuelvan sus diferencias en privado tras dejar en claro sus conflictos.