Fuertísimo like de China Suarez tras dejar de seguir a Paula Chaves en redes: "Nadie es tu amigo"

El escándalo de Mauro Icardi con la China Suárez y Wanda Nara rompió la amistad que la actriz tenía con Paula Chaves. Lejos de cualquier acercamiento, su relación parece cada más y más fría. Ahora fue la expareja de Benjamín Vicuña quien parecería dedicarle un mensaje a la conductora.

Estefi Berardi encontró el tremendo “me gusta” en las stories de Instagram que le dio Eugenia a una fuerte frase. “Nadie es tu amigo hasta que defienda tu buen nombre en tu ausencia”, aparece en un posteo al que la China le dio un like.

El gesto de la China llega después de dejar de seguir en las redes a quien era su amiga, y luego de la entrevista que Paula le hizo a Nicolás Cabré, su ex, en Cortá por Lozano, el ciclo en donde reemplaza a Vero Lozano.

Unas horas después de la entrevista que dio Cabré, en donde habló en la nota con Paula sobre Rufina, la hija que el actor tiene con la actriz, la China lanzó otra frase a quemarropa que parecería dirigida a la animadora.

Más sobre este tema Incómoda reacción de Pedro Alfonso cuando le preguntaron por la pelea de Paula Chaves y China Suárez: "Es un tema de ella" Fuerte frase de la China tras dejar de seguir a Paula Chaves en las redes: "Me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume"

“Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume", rezó la publicación que posteó la ex de Benjamín Vicuña (con quien tiene a Amancio y Magnolia) en la red sin detallar si sus palabras tenían un destinatario.