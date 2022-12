Fuertísima denuncia de Tamara Báez a L-Gante: "Me voy y se lleva a mi hija sin avisar"

Lejos de que la relación de Tamara Báez y L-Gante logren conciliar una tregua, la joven recurrió a las redes para compartir su indignación después de su ex se lleve a Jamaica –la pequeña que tienen en común- en su ausencia.

“Todos los días estoy con mi hija. Me voy y me la lleva sin avisar”, comenzó diciendo Tamara en Instagram Stories junto a un emoji de una manito con el pulgar para bajo en señal de su fuerte enojo con el músico.

“Encima tira historias para dejarme como mala madre. Seguí así”, agregó, irónica, deslizando que el artista (que ya habría confirmado su flamante historia de amor con Wanda Nara después de haberse separado de Mauro Icardi) habría intentado dejarla mal parada.

Por su parte, L-Gante subió posteos acompañado de su niña, jugando, riendo y disfrutando de distintos momentos con ella, con un reloj que marcaba las 2:39 de la madrugada, lo que habría despertado el malestar de Tamara.

Fotos: Capturas de Instagram Stories

TAMARA BÁEZ MANDÓ AL FRENTE A L-GANTE TRAS PRESENTARLO A SU HIJA A WANDA NARA

Luego de que Wanda Nara y L-Gante se mostraran en las redes muy compinches mientras disfrutaban del encuentro entre Argentina y Croacia en la Semifinal del Mundial de Fútbol que se está llevando a cabo en Qatar, donde además quedó al descubierto que la empresaria conoció a Jamaica, la hija del cantante, Tamara Báez mandó al frente a su ex

“Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo jajaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí con otra. Te mando dos besitos, porque tres son mucha plata”, escribió Tamara en Instagram Stories, junto a una captura de su chat con el padre de su niña.

En la imagen se ve una ida y vuelta con el artista, donde –después de pedirle que no la llame porque está “re en una”- L-Gante se ofrece a ir a verla: “Bueno, ¿puedo ir? Llevo algo”, se leyó en el posteo.

Horas antes, en Socios del Espectáculo habían mostrado un video en el que se ve el primer beso en público entre la ex de Mauro Icardi (con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella) y el músico después de compartir una cena con amigos en la Costanera.

Foto: Capturas de Instagram Stories