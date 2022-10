Fuertísima declaración de amor de Peluca Brusca a poco de comenzar su noviazgo con Laurita Fernández: "Le tengo una fe bárbara a esta pareja"

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca habló a fondo de su noviazgo con Laurita Fernández y sorprendió a todos en Nosotros a la mañana al analizar su relación con la conductora de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Joaquín “el Pollo” Álvarez opinó de este vínculo mientras tenía al productor en un móvil: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó.

Fue entonces que Peluca redobló la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

Joaquín “el Pollo” Álvarez: "Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco". G-plus

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”, cerró el entrevistado, muy enamorado.

Peluca Brusca: "Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también". G-plus

TODOS LOS DETALLES DEL COMIENZO DE LA RELACIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ Y PELUCA BRUSCA

Las imágenes de Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca -su productor en Bienvenidos a bordo- muy acaramelados en un boliche generó todo tipo de repercusiones en los medios sobre esta desconocida nueva relación.

Y en medio del debate que se desató en Socios del Espectáculo, Paula Varela dio detalles del comienzo de este vínculo: “Lo que me dice la gente que trabaja con ellos es que se vienen conociendo desde diciembre. Obviamente, ahí no pasaba nada porque es cuando Laura comienza a trabajar con él”.

“Y como que, de repente, los dos se sorprendieron con esta química que les empezó a suceder y que lo hablaron porque trabajan juntos y estaba esto de ‘’¿y qué va a decir la gente?’”, agregó la panelista del programa de eltrece.

PAULA VARELA: "LO QUE ME DICE LA GENTE QUE TRABAJA CON ELLOS (POR LAURITA FERN{ANDEZ Y PELUCA BRUSCA) ES QUE SE VIENEN CONOCIENDO DESDE DICIEMBRE.DECIDIERON HACERLE FRENTE A ESTA RELACIÓN Y ESTAR JUNTOS". G-plus

“Coincidieron en que no le hacen mal a nadie, están los dos solteros. Decidieron hacerle frente a esta relación y estar juntos”, cerró Varela, dejando en claro que esta flamante historia de amor podría seguir escribiendo más capítulos con el correr de los días.