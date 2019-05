La noticia sobre a qué figura eligirán los participantes para la salsa de a tres en el Súper Bailando siempre genera expectativa. Sin embargo, uno de los nombres que más sorprendió en esta edición fue la del Polaco, que bailará junto a Karina La Princesita en el programa.

Indagada por esta información, la cantante reconoció que no todos sus ex estarían invitados a participar junto a ella: "¿Si invitaría al Kun Agüero? No, porque es distinto. Sergio es un ex, ya está, no tenemos razón para mantener un vínculo. En cambio, el Polaco es el padre de mi hija", expresó La Princesita en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"En realidad yo le escapé a bailar con el Polaco, porque soy muy de evitar el circo, pero después lo entendí desde otro punto de vista y me pareció bien el mensaje por nuestra hija". G-plus

"En realidad yo le escapé a bailar con el Polaco, porque soy muy de evitar el circo, pero después lo entendí desde otro punto de vista y me pareció bien el mensaje de decir 'a ver, lo nuestro no funcionó hace muchísimo tiempo. Yo no lo veo con otros ojos, él a mí tampoco', pero tenemos una hija", agregó.

Luego, ahondó más en esta decisión de bailar junto a su ex en la pista: "Muchas veces hay que esforzarse, a pesar de las diferencias y de no estar de acuerdo en muchas cosas, en llevarse bien. No fue para generar prensa, fue más bien un regalo para mi hija, para pueda ver un momento en el que todos estemos bien".

"Nosotros lo vimos por el lado del mensaje y nos pareció positivo. Creo que acepté porque (volver a enamorarme de él) es un hecho que no va a pasar". G-plus

"Fue una propuesta de la producción, calculo que les puede servir o no, pero nosotros lo vimos por el lado del mensaje y nos pareció positivo. Creo que acepté porque (volver a enamorarme de él) es un hecho que no va a pasar", cerró, sincera.

