Fuerte revelación de Marcelo Polino sobre Martín Redrado y la hija de Luciana Salazar: "Tiene un compromiso con la nena y está firmado"

Amigo íntimo de Luciana Salazar y padrino de la pequeña Matilda, Marcelo Polino reveló el acuerdo que Martín Redrado tendría con su expareja, respecto a la menor, luego de sus tremendos cruces mediáticos y legales.

"A Luciana no le importa la vida amorosa de Redrado. Ella está en otra. Pero dicen 'es una loca que lo persigue'. Pero ella no tiene nada en contra de Redrado", comenzó diciendo Polino en Socios del Espectáculo.

Acto seguido, puntualizó: "Cuando (Luli) va a ser mamá, él se compromete en esa situación. Hubo un compromiso con la niña, no para con Luciana. Y eso lo tiene que cumplir porque está firmado. Está vigente. Ahora Luciana lo reclama como puede, es mediática, entonces lo hace en la tele y en la Justicia".

LUCIANA SALAZAR SE CONVIRTIÓ EN MADRE SUBROGANDO UN VIENTRE

En diciembre de 2017, Luciana Salazar cumplió el deseo de ser mamá tras el nacimiento de Matilda. La niña nació en Estados Unidos, mediante la subrogación de vientre.

Durante ese proceso, Martín Redrado apoyó a quien era su pareja y, desde entonces, el vínculo afectivo que cultivó, con intermitencias, con la menor, lo ubicó en un rol paterno, pese a no ser su padre biológico.

MARTÍN REDRADO NEGÓ CON CONTUNDENCIA SER EL PADRE DE MATILDA SALAZAR

A principio de mes, como nunca antes lo había hecho ante una cámara, Martín Redrado habló de su relación terminada con Luciana Salazar y su hija, Matilda.

"Quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento. Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté y apoyé mientras éramos pareja. Pero eso terminó hace 4 años", dijo en economista en Socios del Espectáculo.

"Todos los compromisos que tomé fueron cuando éramos pareja. Ya no lo soy más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que cumplir, aparte de los que cumplí, que fueron muchos", agregó Redrado, categórico.

"Seguir alimentando esta fantasía de que soy el padre de Matilda no nos hace bien a nadie. No les hace bien a nuestras familias ni a los involucrados. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas, pero no soy el padre de Matilda", concluyó Redrado, dejando en claro su vínculo con la hija de Luciana Salazar.