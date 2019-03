El flamante conductor de Telefe estuvo en el primer programa de PH y no se anduvo con vueltas. Video.

Santiago del Moro fue uno de los primeros invitados de la tercera temporada de PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, por la pantalla de Telefe. En el comienzo del ciclo, el flamante conductor del canal tuvo un interesante intercambio con el presentador.

“Hiciste muchos políticos, venís de tres años de Intratables. Si tenés que sentarte mano a mano, ¿quién creés que va a ser más sincero en una entrevista? ¿Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kircher?”, le preguntó Andy.

“Después de conocerlos casi a todos, sueño con una Argentina que no sea Macri o Cristina. Me parece que si pensamos siempre en ellos caemos en la trampa y no vamos para adelante. Creo que si es Macri o Cristina estamos empantanados en una discusión”, respondió Del Moro.

“Pero si los tenés que entrevistar, ¿quién creés que va a ser más sincero?”, repreguntó Kusnetzoff. “No sé, creo que todos los políticos dicen algunas verdades y muchos mienten. Son políticos de raza”, fue la elusiva respuesta de Santiago.

“Bien, igual me hiciste la del político sin contestar. Te la dejo pasar”, comentó con humor Andy. “Es que ninguno me interesa mucho”, cerró sin vueltas Del Moro.

