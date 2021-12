Fuerte reproche de Tinelli al ver a Ángela Leiva nuevamente en La Academia: "Perdón, pensé que no nos querías más porque desapareciste"

Luego de que Ángela Leiva diera un paso al costado de La Academia de ShowMatch y le cediera su lugar a Noelia Marzol (que participa en el certamen junto a Jony Lazarte), la cantante brilló por su ausencia en la pista. Y aprovechando su reencuentro con la exparticipante, Marcelo Tinelli se lo hizo saber.

Así fue el divertido ida y vuelta de Tinelli con Ángela con reproche incluido:

Tinelli: -Le mandamos un beso grande a Ángela Leiva que desapareció y no la encontramos nunca más. Ah, ¿vino hoy? ¡Ah, bueno! Mamá, poné los fideos. ¡Bienvenida! Perdón, pensé que no nos querías más.

Ángela: -Sos malo.

T: -No soy malo, soy realista. Dije ‘¡Ángela Leiva, por Dios!’.

A: -Yo te adoro, ¿cómo no los voy a querer?

T: -Y yo te amo, pero dije ‘¡no vino más! Se fue a la tira de Pol-ka y no vino más. ¿Qué le hicimos?’. Y fui uno a uno preguntándoles ‘¿vos le hiciste algo a Ángela Leiva?’. Les pregunté a las bailarinas, al jurado, a nuestras coaches, productoras y todos los participantes.

A: -No me hicieron nada. ¿Cómo me van a hacer algo? Los adoro y por eso estoy acá.

T: -Me encanta que hayas venido.

¡Qué momento!